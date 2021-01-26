26 Января 2021
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Экономика В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Налоговая служба взялась за мониторинг цен на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю за стоимостью социально значимых продуктов, сообщает "Коммерсантъ".

Ведомство начало запрашивать у производителей и торговых сетей планы квартального роста цен на социально значимые категории продуктов питания до конца года, рассказали источники издания.

В перечне продуктов есть мясо, рыба, крупы, овощи, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб и другое.

Источник издания не исключает, что в дальнейшем бизнес могут начать отчитывать за неисполнение собственных прогнозов.

Между тем юрист Forward Legal Арпине Пирумян считает, что больше всего эти действия похожи на создание системы мониторинга цен.

Как ранее сообщил департамент аудита экономического развития Счетной палаты, реализация мер, предпринятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. К такой ситуации может привести как отказ крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, так и распространение регулирования на другие товары, предупредили аудиторы.

Минсельхоз сообщил, что не отмечает перебоев в поставках со стороны производителей. В Минпромторге заявили, что такие обращения со стороны торговых сетей не поступали.

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Налоговая служба взялась за мониторинг цен на продукты

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Теги: фнс, цены на продукты



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