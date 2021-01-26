Хотели убрать двух кандидатов: екатеринбургские депутаты утвердили состав Общественной палаты

Депутаты Екатеринбургской городской Думы утвердили членов нового созыва Общественной палаты города. Как передает корреспондент Накануне.RU список новых 11 членов почти не изменился.

Так членами Общественной палаты стали замдиректора лицея №12 Евгений Вотинцев, управляющий банка ВТБ в Екатеринбурге Алексей Долгов, ректора Уральского горного университета Алексей Душин, бизнесмен Олег Крушинский, председатель свердловской организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков, руководитель представительства госкорпорации "Ростех" Павел Лыжин, ректор УрГЭУ Яков Силин, медик Галина Черных, общественник Дмитрия Чукреева, председателя свердловской "Опоры России" Илья Тыщенко и экс – депутат Екатеринбургской Думы Александр Смолин.

Список был утвержден по рейтинговому голосованию. Кандидатуры более трех часов обсуждались комиссией.

Отметим, что ряд депутатов выступили против утверждения Якова Силина и Александра Смолина, однако они были утверждены.