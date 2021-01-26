26 Января 2021
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глеб никитин заместитель министра промышленности и торговли РФ (2013) | Фото: Накануне.RU

Нижегородский губернатор об акциях 23 января: "Объективных поводов для протеста в регионе нет"

43-летний губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил высказаться о протестах, юношеском максимализме и участии в несанкционированных акциях детей. Получилась целая проповедь, опубликованная в Instagram.
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Никитин углубился в воспоминания о начале лихих 90-х: "Помню себя в 14 и в 16. Как многим ребятам, что были 23 января на Покровской (речь об участниках акций протеста в поддержку Навального – прим. ред.). Я тоже ходил тогда на митинги в Питере. Был категоричен и резок. Но всегда искренен. Помню своих кумиров тех лет. Которых я защищал. Оказались в итоге либо пустышками, либо подонками. Вскоре резко переобулись и предали все, во что я верил.

Я хочу обратиться к сегодняшним молодым, дерзким и недовольным. Запомните этот мой пост. И прочитайте его через 20 лет. И, если я еще буду жив - напишите мне все, что вы думаете. Остались ли вы на прежних позициях... Кто был прав в 2021 году... И я отвечу вам, остался ли я на сегодняшних позициях... Конечно, мнения, и ваше и мое, через 20 лет зависят от того, каким путем пойдет страна. Но все же. Так или иначе всех нас рассудит история".

Губернатор считает, что "негативные настроения делятся на протест и недовольство жизнью и властью". "Считаю, что объективных поводов для протеста в регионе нет. Но есть люди, которым протест очень нужен. Они изо всех сил придумывают поводы для него, высасывают их из пальца. При этом недовольство, конечно, имеет право на существование. Есть много нерешенных проблем, и мы должны их решать. И решаем...

Моим детям по 11 лет. На радость папы, они прекрасно осознают, что им еще нужно расти и учиться жизни, чтобы иметь зрелое мнение по таким вопросам.

А вообще у детей логика сродни сказкам, которые они еще недавно читали. Там черное и белое. Злодеи и герои. И всегда герои легко могут победить злодеев. Но в жизни герои оборачиваются злодеями, а злодеи оказываются нормальными людьми. Победа оказывается пирровой, а лучшие мотивы ведут к самым худшим последствиям", - пишет глава региона.

В комментариях, впрочем, многим непонятен и неприятен пафос Никитина, который сам многим власть держащим годится в сыновья. "Ничего нового не написали. Все плохие, митинги плохо, сидите дома смотрите Соловьева", - высказывается пользователь с ником abramoveugene. "Так написали, будто на митинге были одни дети, смешно", - добавляет alena_sali7. "Какие дети? 35-40 лет это дети? Не стыдно писать и кидать пыль в глаза? Выходили не за Навального, а за беспредел, который происходит! Вы видели уровень безработицы?????? В 15 раз увеличился по сравнению с прошлым годом! Дороги загажены, автобусы не ходят здравоохранение просто промолчу, цены космос, инфляции процентов 30 не меньше! Лекарства не купить, работу достойную не найти! А они пыль в глаза кидают...дети дети... стыдобища", - жалуется olga_zhee.

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Нижегородский губернатор об акциях 23 января: "Объективных поводов для протеста в регионе нет"

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Теги: глеб никитин, губернатор, акции протеста, 23 января, дети на митинге



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