"ВСМПО-Ависма" подписала с Boeing долгосрочный контракт на поставку титана

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" заключила долгосрочное соглашение с компанией Boeing на поставку титановой продукции для изготовления гражданских самолетов различных моделей 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации, значительная часть производимой продукции будет обрабатываться на совместном предприятии "ВСМПО-Ависма" и Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Верхней Салде. Более того, помимо титановой поковки, корпорация продолжит поставлять компании и ее поставщикам и титановые прокаты.

"Заключение соглашения отражает нашу приверженность долгосрочным отношениям между "ВСМПО-Ависма" и Boeing, - заявил генеральный директор "ВСМПО-Ависмы" Дмитрий Осипов. - Наша компания уже третье десятилетие тесно сотрудничает с Boeing. Мы высоко ценим наши партнерские отношения и заинтересованы в их дальнейшем развитии".

В пресс-службе также отметили, что корпорация собственными силами обеспечит поддержку сбыта и услуг по долгосрочным контрактам. В нее входят логистика, механическая обработка и своевременная поставка продукции через личную глобальную сбытовую и дистрибьюторскую сеть, центры которой находятся в США, Великобритании, Европе и Китае.

Напомним, недавно Министерство торговли США выпустило заявление, в котором признало включение в санкционный список уральского предприятия "ВСМПО-Ависма" ошибкой. Включение же в список означало запрет на приобретение у США некоторых товаров и технологий.