"Навальный нужен Западу для социальных потрясений, забастовок, майданов" - Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказался по поводу задержания Алексея Навального и его деятельности.

По мнению Патрушева, Навальный действует в интересах Запада. "Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов. К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность", - заявил секретарь Совбеза в интервью изданию "Аргументы и факты".

"Он, этот "деятель", неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом", - заявил Патрушев.

Навальный получил условный срок по "делу "Ив Роше", но незадолго до возвращения оппозиционера в Россию из Германии ФСИН решила настоять на изменении условного срока на реальный.