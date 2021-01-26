26 Января 2021
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Степан Бандера, ОУН (2014) | Фото:

На Украине затравили профессора за критику насильственной украинизации

Новой жертвой ненависти на Украине стала поэтесса, профессор кафедры культурологии и философской антропологии педуниверситета им. Драгоманова Евгения Бильченко. Она раскритиковала запрет использования русского языка в стране.
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С 16 января на Украине русский язык попал под запрет - его нельзя использовать нигде даже устно, предписано говорить только на мове и лишь по желанию клиента можно перейти на русский язык. Эти драконовские нормы и раскритиковала Бильченко на своей странице. Она назвала это "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии", где заправляют "этнорадикалы", которыми управляют внешние силы, и процветает ксенофобия по отношению к собственному населению.

"Так мы сами себя обрекаем на лузерство, на выпрашивание того, что и так нам принадлежит по праву... Я, наоборот, сейчас сознательно перехожу в сфере обслуживания на русский: я годами на автомате говорю на мове, но тут больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ", - написала она.

Бильченко также поразилась молчанием людей, которые терпят это издевательство.

После этого против Бильченко развернулась настоящая травля с требованием ее увольнения. Она записала видео, в котором напомнила, что Зеленский обещал не делить украинцев на правильных и неправильных. И сообщила, что ее уже предупредили не только об увольнении, но и о лишении профессорского звания, хотя ректор не хочет ее увольнять из-за политических взглядов. Но на него оказывается давление, и развитие событий покажет, является ли вуз вузом или "придатком экстремистских уличных структур с антиправовыми призывами".

При этом интересно, что Бильченко поддерживала "евромайдан" и даже была волонтером неонацистского "Правого сектора" (запрещен в России).

Отметим, что после вступления в силу русофобского закона "мовный омбудсмен" Тарас Креминь получил уже 195 доносов против людей и заведений, использующих русский язык, всего лишь за одну неделю. Среди них донос на директора херсонской школы гуманитарного труда за интервью на русском языке и за русскоязычный сайт. Школа интернатного типа обеспечивает обучение, воспитание и проживание детей с хроническими неспецифическими заболеваниями органов пищеварения. Однако Креминь назначил ей проверку "использования державной мовы". Педколлектив написал обращение в Конституционный суд и в Раду о "беспрецедентном давлении, осуществляемом структурами, выполняющими надзирательные функции "чистоты нации и мовы", с целью лишения горожан законного права обучать детей на русском языке". Школа ссылается на ст. 10 конституции, в которой "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

"Мы понимаем, что само существование Школы гуманитарного труда, не подверженной националистическим идеям, проводящей системную работу по увековечиванию памяти героев Великой отечественной войны и не культивирующей ненависть ко всему русскому, сегодня выбивает почву из-под ног у реальных лжепатриотов и разжигателей межнациональной розни. В стране есть главный Закон - Конституция, дающая право учить детей на родном языке, и мы требуем ее соблюдать", - подчеркивают учителя.

Вред новых норм раскритиковал даже известный прозападный ведущий Дмитрий Гордон. Он заявил, что из-за этого "от Украины могут остаться клочки", так как это насилие над людьми.

Примечательно, что все это происходит при Владимире Зеленском, который обещал объединить граждан.

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На Украине затравили профессора за критику насильственной украинизации

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Теги: Украина, русский язык, мова



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