Рейсы из аэропорта Нового Уренгоя задерживаются из-за непогоды

В аэропорте Нового Уренгоя задерживается отправка сразу шести рейсов. Причиной являются неблагоприятные для полета погодные условия.

Согласно информационному онлайн-табло, рейс RT-570 в Пермь и Казань, должен был отправиться в 9.45, однако был перенесен на 12.40. На 14.30 перенесен рейс UT-1012 по направлению - Уфа. YC-296 вместо 10.50 отправится в Краснодар в 14.50. UT-1041 Тюмень - перенесен с 11.30 на 15.00. ЯЛ-41 в Красноселькуп также был перенесен с 12.30 на 13.00. Помимо этого, рейс ЯЛ-40 по направлению в Антипаюту на 9.00 был отменен.

Напомним, что сегодня в Сургуте из-за технической неисправности был задержан вылет самолета "ЮТэйр" в Уфу. Причина стала техническая неисправность - повреждение фюзеляжа в районе передней пассажирской двери.