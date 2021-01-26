26 Января 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Усинск, самолет, UTair (2020) | Фото: Baza

Рейсы из аэропорта Нового Уренгоя задерживаются из-за непогоды

В аэропорте Нового Уренгоя задерживается отправка сразу шести рейсов. Причиной являются неблагоприятные для полета погодные условия.

Согласно информационному онлайн-табло, рейс RT-570 в Пермь и Казань, должен был отправиться в 9.45, однако был перенесен на 12.40. На 14.30 перенесен рейс UT-1012 по направлению - Уфа. YC-296 вместо 10.50 отправится в Краснодар в 14.50. UT-1041 Тюмень - перенесен с 11.30 на 15.00. ЯЛ-41 в Красноселькуп также был перенесен с 12.30 на 13.00. Помимо этого, рейс ЯЛ-40 по направлению в Антипаюту на 9.00 был отменен.

Напомним, что сегодня в Сургуте из-за технической неисправности был задержан вылет самолета "ЮТэйр" в Уфу. Причина стала техническая неисправность - повреждение фюзеляжа в районе передней пассажирской двери.

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Рейсы из аэропорта Нового Уренгоя задерживаются из-за непогоды

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Теги: Аэропорт, Новый Уренгой, задержка рейсов



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