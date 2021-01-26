Дума Перми объявила конкурс на должность главы города

Депутаты пермской городской думы на сегодняшнем заседании поддержали проект о проведении конкурса по отбору кандидатов на пост главы Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс состоится 18 марта. Документы от участников принимают со 2 февраля по 4 марта. Ранее о готовности побороться за пост мэра заявлял пермский общественник Денис Галицкий, а также бывший кандидат в губернаторы Прикамья Александр Репин, общественник Александр Синявский.

Напомним, 15 декабря, депутаты Пермской городской думы отправили в досрочную отставку действующего главу города Дмитрия Самойлова и избрали временно исполняющего обязанности мэра - Алексея Демкина. Он занял пост бывшего вице-премьера Антона Клепикова.