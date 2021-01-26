Еще один сотрудник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины

26 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО В России
Сход лавины на ГЛК &quot;Гора отдельная&quot; (2021) | Фото: МЧС

Еще один сотрудник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины

Еще один сотрудник администрации Норильска задержан по делу о халатности после схода лавины на горнолыжный комплекс.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, речь идет о главном специалисте отдела муниципального контроля администрации города.

Подозреваемый, как и его коллега, в мае 2019 года, проверял земельный участок в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", где был незаконно построен жилой дом.

По данным следствия, задержанный подписал акт с ложными сведениями о том, что земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества. В итоге меры по сносу самовольно возведенной владельцем постройки не принимались.

Напомним, трагедия случилась вечером 8 января в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная". Около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, а 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Выяснилось, что домики для туристов, которые попали под лавину под Норильском, были самостроем.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей, задержаны трое оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы и начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Еще один сотрудник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: норильск, лавина, чиновник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.01.2021 19:39 Мск Сотрудника мэрии Норильска задержали по делу о сходе лавины
Ранее 19.01.2021 12:58 Мск Еще двух дежурных диспетчеров задержали по делу о сходе лавины в Норильске
Ранее 16.01.2021 14:03 Мск По делу о гибели людей под лавиной в Норильске задержан начальник управления ГО и ЧС
Ранее 12.01.2021 12:06 Мск В Норильске после гибели людей под лавиной задержали дежурного ЕДДС
Ранее 11.01.2021 13:06 Мск Домики для туристов, которые попали под лавину под Норильском, были самостроем
Ранее 10.01.2021 10:57 Мск Выжившего под лавиной в Красноярском крае подростка сняли с аппарата ИВЛ
Ранее 09.01.2021 11:16 Мск Из-за лавины на горнолыжном курорте погибла семья с годовалым ребенком
Ранее 09.01.2021 09:26 Мск Сход лавины на горнолыжном комплексе: под завалами нашли погибшую женщину и раненого подростка

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети