Еще один сотрудник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины

Еще один сотрудник администрации Норильска задержан по делу о халатности после схода лавины на горнолыжный комплекс.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, речь идет о главном специалисте отдела муниципального контроля администрации города.

Подозреваемый, как и его коллега, в мае 2019 года, проверял земельный участок в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", где был незаконно построен жилой дом.

По данным следствия, задержанный подписал акт с ложными сведениями о том, что земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества. В итоге меры по сносу самовольно возведенной владельцем постройки не принимались.

Напомним, трагедия случилась вечером 8 января в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная". Около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, а 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Выяснилось, что домики для туристов, которые попали под лавину под Норильском, были самостроем.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей, задержаны трое оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы и начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города.