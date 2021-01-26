Власти штата Флорида предложили перенести к ним Олимпиаду из Токио

Глава финансового департамента штата Флорида Джимми Патронис направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, в котором призывает перенести Олимпийские игры 2021 года из Токио во Флориду. Это приглашение поступило на фоне слухов о том, что японские власти подумывают и вовсе отменить Олимпийские игры в этом году из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Патронис в своем письме сообщает, что штат принимает крупные спортивные мероприятия, например, в городе Тампа будет проводиться финал суперкубка Super Bowl – главное национальное спортивное событие в США. Также чиновник обращает внимание на тот факт, что даже во время пандемии Флорида разрешила своим жителям заниматься спортом.

В то время, когда большинство штатов США отменили спортивные мероприятия, город Джексонвилл принимал бои Ultimate Fighting Championship (UFC), а Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) создала в Орландо так называемый "пузырь" для завершения сезона прошлого года. Некоторое время открыты и другие, неспортивные достопримечательности региона, например, парк Disney.

Патронис считает, что отменить Олимпиаду совсем было бы неправильным шагом, но и переносить ее бесконечно нельзя: "Я отец двух мальчиков, которые любят спорт, и отмена Олимпийских игр, на которые должны были приехать многие любимые ими спортсмены, стала бы горькой пилюлей. Я всегда считал, что спорт и соревнования делают наш мир лучше, и эти спортсмены демонстрируют детям всего мира, что когда вы усердно работаете и к чему-то стремитесь, все возможно".

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти в марте 2020 года, но были перенесены на год из-за пандемии. Пока что их открытие запланировано на 23 июля этого года, но пока неутихающие темпы распространения заболевания не дают с уверенностью сказать, что это будет безопасно.