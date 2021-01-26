Артисты "Уральских пельменей" подали апелляцию по проигранному суду с Нетиевским

Артисты "Уральских пельменей" не согласились с вердиктом суда, который вынес решение в пользу бывшего директора команды Сергея Нетиевского. Подана апелляция.

Напомним, в конце 2019 года Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие актеры шоу подали иск к Нетиевскому. Сумма требований по нему составила 1 млн рублей.

Разбирательство длилось почти год. В декабре 2020-го Арбитражный суд Свердловской области принял решение полностью отказать "Уральским пельменям" в удовлетворении их исковых требований.

Сами артисты не согласились с таким вердиктом. Как сообщается в электронной картотеке дел, Дмитрий Брекоткин от имени коллектива подал апелляционную жалобу. В понедельник, 25 января, она поступила в 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Напомним, ранее в "Уральских пельменях" опровергли слова Нетиевского о том, что он объединял всю команду.