Бубнов: "Пробки в Екатеринбург пришли навсегда и с этим ничего не сделать"

Автомобильные пробки пришли в уральскую столицу навсегда. Об этом заявил заместитель главы Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов во время выступления на заседании городской думы. По его словам, в думе "с этим сделать ничего не могут". Вопреки убеждению многих горожан, причина далеко не в плохой уборке снега, а в правилах работы светофоров, которые были утверждены в 2018 г.

"В 2018 году был утвержден ГОСТ, мы начали вводить пешеходные фазы. Тогда ввели отдельные пешеходные фазы на четыре светофорных объектах — город встал. Полицейское начальство дало команду, это откатили", - заявил Бубнов.

Замглавы города также сообщил, что второй этап стартовал в 2020 г., однако из-за пандемии на дорогах Екатеринбурга количество машин значительно снизилось.

"Мы порядка двухсот перекрестков перевели в пешеходные фазы. Это автоматически уменьшает интенсивность движения. Поэтому никакими мероприятиями по интеллектуальному светофорному управлению мы обратно, в то состояние, которое было, трафик не вернем", - заключил Бубнов.

Напомним, в пятницу вечером Екатеринбург встал в многокилометровые пробки. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, они оценивались в 10 баллов. По мнению многих горожан, исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов не справился с первым же испытанием на новом посту - уборкой города от январских снегопадов. Более того, врио главы в разгар непогоды уехал за город кататься на снегоходе.