Бубнов: "Пробки в Екатеринбург пришли навсегда и с этим ничего не сделать"

26 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Малышевский мост, ЖБИ, пробка (2017) | Фото: Накануне.RU

Бубнов: "Пробки в Екатеринбург пришли навсегда и с этим ничего не сделать"

Автомобильные пробки пришли в уральскую столицу навсегда. Об этом заявил заместитель главы Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов во время выступления на заседании городской думы. По его словам, в думе "с этим сделать ничего не могут". Вопреки убеждению многих горожан, причина далеко не в плохой уборке снега, а в правилах работы светофоров, которые были утверждены в 2018 г.

"В 2018 году был утвержден ГОСТ, мы начали вводить пешеходные фазы. Тогда ввели отдельные пешеходные фазы на четыре светофорных объектах — город встал. Полицейское начальство дало команду, это откатили", - заявил Бубнов.

Замглавы города также сообщил, что второй этап стартовал в 2020 г., однако из-за пандемии на дорогах Екатеринбурга количество машин значительно снизилось.

"Мы порядка двухсот перекрестков перевели в пешеходные фазы. Это автоматически уменьшает интенсивность движения. Поэтому никакими мероприятиями по интеллектуальному светофорному управлению мы обратно, в то состояние, которое было, трафик не вернем", - заключил Бубнов.

Напомним, в пятницу вечером Екатеринбург встал в многокилометровые пробки. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, они оценивались в 10 баллов. По мнению многих горожан, исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов не справился с первым же испытанием на новом посту - уборкой города от январских снегопадов. Более того, врио главы в разгар непогоды уехал за город кататься на снегоходе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бубнов: "Пробки в Екатеринбург пришли навсегда и с этим ничего не сделать"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Бубнов, пробки, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети