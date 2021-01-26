Замглавы Перми Людмила Гаджиева уходит в отставку

Замглавы Перми Людмила Гаджиева сегодня утром написала заявление об увольнении по собственному желанию. Это информацию корреспонденту Накануне.RU официально подтвердили в администрации города.

Свой пост она покидает с завтрашнего дня. Сегодня в должности замглавы Гаджиева работает последний день. По предварительной информации, новым замглавы Перми, курирующим социальные вопросы, станет вице-спикер Пермской гордумы Алексей Грибанов.

Гаджиева курировала такие сферы, как образование, культура и спорт, до декабря 2020 года еще и сферу общественного транспорта. Отметим, что чиновницу часто критиковали депутаты и общественность.

С 2008 по 2017 годы она занимала должность начальника департамента образования, ее тогда уже требовали отправить в отставку с поста из-за "оптимизаторского скандала" – с объединением школ №48 и №49. С ее же именем связывали и образование "транспортной дыры в бюджете". После чего сфера была возвращена под кураторство Анатолия Дашкевича.