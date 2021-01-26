В Верхнем Уфалее выбрали нового главу города

Главой Верхнего Уфалея избран Сергей Тарасов. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам конкурса на пост руководителя муниципалитета были рекомендованы Александр Плеханов и Сергей Тарасов.

26 января состоялось заседание городского собрания депутатов, где прошли выборы главы. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Сергея Тарасова.

Добавим, что Вера Ускова, возглавлявшая городской округ с 2015 года, в конкурсе не участвовала.