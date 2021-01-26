"Мусорное лобби": свердловский депутат потребовал общественного контроля по ТКО

Депутат свердловского заксобрания Александр Ивачев раскритиковал схему, по которой Региональная энергетическая комиссия отдала на откуп руководству муниципалитетов замеры твердых бытовых отходов. Коммунист предлагает от имени регионального парламента подать к главам муниципалитетов прошение включать в комиссии по нормам отходов представителей общественности. Он считает, что кулуарное решение вопросов по пересмотру норм отходов со стороны РЭК недопустимо, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Ивачева, в регионе в четыре раза возросла стоимость услуг по вывозу отходов, но при этом новых мусорных полигонов как не было, так и нет.

"С начала 2019 года началась мусорная реформа и в рамках нее в Свердловской области были утверждены одни из самых больших тарифов в нашей стране, однако по факту ничего не изменилось. Субподрядчики носят мусор, полигонов как не было, так и нет. Полигоны как были переполненными, так они такими и остаются Но зато почти в четыре раза увеличилась стоимость услуг. Региональная энергетическая комиссия инициировала новые замеры ТКО. Но на сайте и в СМИ этого нет", - негодует Александр Ивачев.

По его словам, он не раз пытался ввести общественников и приобщить их к рассмотрению норм отходов, но везде был отказ. "Из-за ковида в Ревде отказали. В Каменске-Уральском отметили, что законодательством не предусмотрено включение общественника. В Серове же сказали, что состав комиссии формируется на региональном уровне", - возмущается Ивачев.

Также, по его словам, представители РЭК вводят в заблуждение всех, распространяя сведения о том, что в муниципалитетах есть все необходимое оборудование для замеров мусора. Поданные запросы показали, что его нет.

Напомним, что Ивачев выступает с такой инициативой не в первый раз.