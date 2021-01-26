Прогнулся перед Вашингтоном. Зеленский призвал выйти из фракции депутата, против которого введены санкции

Украинский президент Владимир Зеленский предложил выйти из фракции "Слуга народа" депутату Александру Дубинскому, против которого США недавно ввели санкции. Случай хорошо показал позицию Зеленского, который вместо защиты депутата из своей же партии призвал его уйти из-за санкций США.

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Недавно Минфин США ввел санкции против семерых граждан Украины, связанных с обнародованием "пленок Деркача". Напомним, аудиозаписи разговоров периодически публикует депутат Рады Андрей Деркач, они касаются влияния Джо Байдена на Украину в прошлые годы. Под санкции попал и Дубинский.

Заседание фракции проходило под охраной десятков полицейских. Дубинский рассчитывал на то, чтобы фракция его поддержала. Но Зеленский испугался американских санкций и предложил ему выйти из фракции хотя бы на время расследования, которое еще неизвестно когда закончится, поскольку США безапелляционно обвинили Дубинского во "вмешательство в выборы" против Байдена.

Несколько человек поддержали Дубинского, поставив вопрос ребром: если завтра США введут санкции против новых депутатов, их тоже исключать? Но Зеленский не захотел отвечать на этот вопрос, сказав лишь, что надо отреагировать на текущий сигнал и он предупреждал Дубинского не связываться с Деркачом. Дубинский заявил, что если его исключат, то "будут ломать фракцию через колено".

Вопрос пока подвис, но сама ситуация показывает зависимость украинских властей от указаний из США.