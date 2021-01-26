ВВС США зафиксировали два российских Ту-142 в зоне ПВО Аляски

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) отследило два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски.

Отмечается, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве, в суверенное воздушное пространство США или Канады Ту-142 не входили, передает Regnum.

В Минобороны РФ пояснили, что самолеты выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, международные правила использования воздушного пространства не нарушались.

В прошлом году четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС ВВС РФ пролетели над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

При этом на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США.