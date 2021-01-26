Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной Терешкова. А его коллеги-депутаты - "забыли"

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выразил свои соболезнования родным и близким депутата областного законодательного собрания Владимира Терешкова, который ушел из жизни накануне очередного заседания. О трагедии глава региона написал на своей странице в Instagram.



"Опытный, ответственный законодатель, активный участник парламентской работы. Энергичный, инициативный, созидательный человек, чья жизнь неразрывно была связана со Свердловской областью. Именно Владимиру Андреевичу избиратели не раз доверяли право представлять их интересы в Законодательном собрании Свердловской области. Долгие годы он возглавлял бюджетный комитет, внес весомый вклад в формирование правового поля, словом и делом доказывал высокий профессионализм и преданность интересам Среднего Урала. Мы прощаемся с одним из выдающихся уральцев. Светлая, добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Соболезную родным, друзьям и коллегам Владимира Андреевича Терешкова", - написал губернатор.

При этом, на сегодняшнем заседании ЗакСО ни один из депутатов не упомянул своего коллегу, эта тема и вовсе не была затронута. Собрание прошло в обычном режиме, даже без объявления минуты молчания в память о Владимире Терешкове.

Напомним, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам скончался в возрасте 73 лет.