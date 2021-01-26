26 Января 2021
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AstraZeneca опровергла сообщения о том, что ее вакцина мало эффективна для пожилых людей

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca выступила с опровержением сообщений в немецких СМИ, которые гласили, что вакцина от AZ не очень эффективна для людей старше 65 лет. В публикациях газет Handelsblatt и Bild сообщалось, что чиновники сомневаются в одобрении вакцины от AstraZeneca в ЕС для использования у пожилых людей.

Упомянутые газеты, в частности, сообщили, что вакцина от коронавируса, разработанная AZ и Оксфордским университетом, имела эффективность 8% и менее 10% (два разных исследования) при тестировании на пациентах старше 65 лет.

Как отмечает Reuters, эти публикации только добавили проблем AstraZeneca, которая на прошлой неделе сообщила о невозможности выполнения согласованных поставок до конца марта из-за проблем с производством вакцины. И это на фоне новостей о том, что американский производитель вакцины в лице Pfizer/BioNTech объявил о временном сокращении поставок вакцин в начале января.

В опровержении AstraZeneca говорится, что британские власти поддержали иммунизацию пожилых людей разработанной вакциной. В нем также говорится, что сильный иммунный ответ на вакцину показал анализ крови пожилых участников испытания.

30 декабря Великобритания стала первой страной, которая одобрила вакцину с двойным введением препарата без нижнего возрастного ограничения. И сейчас в стране акцент в вакцинации делается на пожилых людей и медицинских работников.

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AstraZeneca опровергла сообщения о том, что ее вакцина мало эффективна для пожилых людей

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Теги: AstraZeneca, опровержение, низкая эффективность, вакцинация пожилых людей



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