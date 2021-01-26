Кинотеатр "Заря" в Екатеринбурге выставили на "Авито"

Памятник муниципального значения "Жилой дом. Кинотеатр "Заря" на ул. Баумана, 2 в Екатеринбурге выставили на продажу. Собственник выставил объявление на "Авито" и установил цену в 55 млн руб. При этом продавец отметил, что здание можно использовать в качестве продуктового магазина.

"Жилой дом. Кинотеатр "Заря" был построен в 1955 г., архитектором П.Д. Деминцевым. Он был закрыт летом 2020 г. из-за кризиса в период пандемии коронавируса.

Напомним, что, в январе 2015 года собственник помещений кинотеатра "Заря" - ООО "Киномир" обратился в областной суд с требованием исключить из перечня ОКН здание кинотеатра. Суд удовлетворил данное требование, однако оно было опротестовано в Верховном суде РФ, высший судебный орган страны встал на сторону региональных властей, подтвердив тем самым законность статуса культурного наследия за объектом "Жилой дом. Кинотеатр "Заря".