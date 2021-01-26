26 Января 2021
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Общество За рубежом
Беспорядки в Нидерландах из-за ужесточения локдауна (2021) | Фото: Rob Engelaar / AFP / East News

В Нидерландах второй день идут протесты против комендантского часа

В Нидерландах 25 января вновь вспыхнули беспорядки из-за введенного в стране комендантского часа в рамках борьбы с COVID-19. Более 150 человек задержаны.

Протестующие били витрины и бросали в полицейских камни и петарды.

В Роттердаме и Харлеме для разгона участников беспорядков стражи правопорядка применили слезоточивый газ.

В ходе протестов 24 января были задержаны от 250 до 300 человек, передает Regnum.

Беспорядки в Нидерландах из-за ужесточения локдауна(2021)|Фото: Rob Engelaar / AFP / East News

По данным полиции, в большей части городов ситуацию удалось нормализовать. Однако в городах Роттердам и Хертогенбос, где все еще неспокойно, направили силы спецназа.

Ранее в Италии начались протесты из-за новых мер против COVID-19. Акции против введения новых ограничительных мер в связи с пандемией шли в разных городах несколько дней. В Риме полиция пресекла попытку устроить массовые беспорядки, полиция применила водометы для разгона протестующих, задержаны 12 человек.

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В Нидерландах второй день идут протесты против комендантского часа

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Теги: нидерланды, протесты, комендантский час



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