26 Января 2021
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Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

Госдума рассмотрит закон о штрафах за рекламу "веселящего газа"

В Госдуме вернулись к рассмотрению законопроекта трехлетней давности – о введении ответственности за пропаганду или незаконную рекламу закиси азота ("веселящего газа").
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Сегодня законопроект рассматривается во втором чтении, к которому поступило множество поправок.

Напомним, группа депутатов предложила ввести штрафы для граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб. с конфискацией рекламной продукции и оборудования для ее изготовления. Для должностных лиц штраф должен составлять уже от 10 до 20 тыс. руб., для ИП – те же последствия, что и для должностных лиц, но предусмотрена еще и приостановка деятельности на срок до 30 суток с конфискацией рекламной продукции. Наконец, юридические лица могут поплатиться суммой от 50 до 150 тыс. руб., с конфискацией рекламной продукции и приостановкой деятельности до 30 суток.

В конце декабря минувшего года Владимир Путин подписал ранее одобренный парламентом закон об ограничении оборота закиси азота. Он вступил в силу с 1 января.

"Использование (потребление) физическими лицами закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, запрещается", - говорится в законе. Этот же документ запрещает пропаганду и рекламу "веселящего газа", но за нарушение этого положения до сих пор отсутствует наказание. Данный пробел как раз и собираются заполнить в Госдуме.

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Госдума рассмотрит закон о штрафах за рекламу "веселящего газа"

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Теги: веселящий газ, штраф, закись азота, второе чтение, административное наказание



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