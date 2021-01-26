На Южном Урале за сутки скончались 16 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 287 человек подтвержден коронавирус, в том числе у пяти школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 43 тыс. 813 человек.

В настоящий момент в регионе 11 тыс. 920 заболевший. За сутки выписаны 412 человек, всего в регионе выздоровели 30 тыс. 225 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 16 человек, из них десять от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.