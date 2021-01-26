В ГИБДД Нижнего Тагила назначен новый руководитель после задержания Чернова
Назначен временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД Нижнего Тагила.
Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, им стал подполковник Александр Зверев. Он уже приступил к работе.
Напомним, осенью прошлого года представители ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу Анатолия Чернова. По некоторым данным, высокопоставленный силовик фигурирует в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями.
Сообщалось, что вместе с Черновым был задержан еще один офицер. После этого руководитель Нижнетагильского гарнизона полковник Ибрагим Абдулкадыров назначил проведение служебной проверки.
В МВД пока воздерживаются от комментариев о том, как проходит разбирательство.