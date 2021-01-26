Заболеваемость коронавирусом может снизиться в два раза к середине весны - эксперт

Заболеваемость и смертность от коронавируса может снизиться в два раза к середине весны этого года, полагает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", - цитирует Тавадяна РИА Новости.

Эксперт полагает, что ситуация может значительно улучшиться уже в ближайшем будущем, но при этом он отмечает недостаточность темпов вакцинации – она идет медленнее, чем распространяется коронавирус.

Напомним, накануне впервые с начала ноября 2020 года суточная заболеваемость коронавирусом в России опустилась ниже 20 тыс. человек.