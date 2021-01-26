26 Января 2021
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Общество Свердловская область
Госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в Новом Уренгое (2020) | Фото: Правительство ЯНАО

Минздрав РФ выявил нарушения в работе свердловского здравоохранения

Министерство здравоохранения РФ в ходе выездной проверки выявило ряд нарушений в системе здравоохранения Среднего Урала. Особое внимание было уделено управленческому кризису областного минздрава, а также предоставлению недостоверной информации касательно коечного фонда для covid-пациентов и количества необходимых для лечения препаратов.

Как сообщает РБК со ссылкой на аналитическую справку Минздрава РФ, подготовленную по итогам работы ведомственной комиссии, в Свердловской области свободно только 0,5% коек для пациентов с COVID-19. При этом в самом регионе утверждали о 15,7%. Более того, в больницах, где наблюдаются зараженные свердловчане не хватает лекарств и реактивов. В это же время организация ПЦР-диагностики на Среднем Урале показала себя не с лучшей стороны, поскольку в середине ноября на анализ требовалось от пяти до семи дней. Комиссия также заключила, что covid-больным, проходящим лечение амбулаторно, было уделено недостаточно внимания, из-за чего имело место ухудшение состояния свердловчан и их перевод на стационар.

На качестве оперативной работы "скорой помощи" негативно отразилось и информирование пациентов о рисках инфекции и мерах профилактики. данная функция была переложена на бригады "скорых". Вместе с этим, в области некому организовывать министерский контроль за оказанием медицинской помощи зараженным.

Это не единственные нарушения в сфере работы с пациентами. Так, по итогам проверки установлено, что 10 из 15 пациентов с хроническими заболеваниями не проходили обследование более года, а при сборе анамнеза систематически допускались нарушения. Отсутствует контроль в организации медпомощи и в фельдшерско-акушерских пунктах, в то время как главные внештатные специалисты минздрава Свердловской области выезжают в медучреждения только по поручению ведомства.

Министерство здравоохранения выбрало в качестве проверки одну из областных больниц, в которой также были выявили нарушение по маршрутизации пациентов с острым инфарктом и острым нарушением кровообращения мозга, а тяжесть состояния больных часто недооценивается. Сотрудники медучреждения систематически нарушают правила заполнения журналов, а контрольные карты заполняют вручную.

Проблемы наблюдались и в работе самого ведомства. Так, за 10 месяцев план диспансерного наблюдения по онкологии был выполнен только на 18,6%, по болезням системы кровообращения на 16,7%, а по бронхолегочным болезням - на 13,7%. Помимо этого в регионе все еще отсутствует единая информационная система. Минздрав РФ также обвинил министерство в сугубо формальном исполнении своих требований для достижения целевых показателей.


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Минздрав РФ выявил нарушения в работе свердловского здравоохранения

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Теги: лекарства, коечный фонд, Минздрав



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