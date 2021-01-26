После сноса исторического здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге возбуждено дело

Прокуратура обнаружила нарушения при сносе исторического здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге. Возбуждено административное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что подрядная организация ООО "ГУП Инвестстрой" ведет работы по сносу данного здания с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ, а также проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. По мнению надзорного ведомства, все это создает угрозу имущественным и личным неимущественным правам граждан и организаций.

В связи с выявленными нарушениями снос здания на Декабристов, 20 приостановлен по решению суда. Директору ООО "ГУП Инвестстрой" внесено прокурорское представление с требованием об устранении нарушений, а против организации возбуждено административное дело по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, проектной документации в области строительства).

В прокуратуре добавили, что продолжают держать ситуацию на контроле.

Между тем, в строительной корпорации "Маяк" надеются, что демонтаж здания ПРОМЭКТа возобновится уже в ближайшее время.