Возвращение блудного вице-губернатора: свердловское Заксобрание назначило экс – мэра Екатеринбурга на прежнюю должность

Депутаты законодательного собрания Свердловской области утвердили Александра Высокинского на должность заместителя главы региона. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала заседания Заксо за бывшего мэра Екатеринбурга проголосовали 38 депутатов. Против выступили 3 депутата от фракции ЛДПР. Перед голосованием народные депутаты задавали вопросы претенденту, а сам он поделился своими планами на посту.

По словам Александра Высокинского самое главное это повышение качества жизни людей.

"Самое главное это качество жизни. Это показатель территориальный. Он относится к территориям, а наши проекты в отраслях делаются. Люди живут не в отраслях, а в территориях. Первая задача это работа в области. В одном из немногих субъектов мы переводим отраслевой разрыв в территориальный Также важно подведение итогов программы "Пятилетка развития". Стратегическое развитие области в целом. Нужно будет заниматься встраиванием области в федеральные программы, безусловно, когда мы говорим о подходах работе к федеральному центру", - наметил свои планы Высокинский.

Также новоиспеченный вице – губернатор отметил, что намерен заниматься крупными проектами, такими как Универсиада 2023 года, празднование 300 – летия Нижнего Тагила и Екатеринбурга,.

Высокинский не ушел от каверзных вопросов свердловских парламентариев.

Олег Корчагин обеспокоен судьбой предпринимателей.

"Доходы населения снижаются по всей стране. И тут занимают большое значение доходы предпринимательства. Вы как мэр Екатеринбурга занимались данной проблемой и уделяли ей большое внимание. Последние пять лет нашего срока мы с трудом добивались выделения средств для предпринимателей из свердловского областного фонда поддержки. Хотя эффективность вложения в малый бизнес ни у кого не вызывала сомнения…", - спросил депутат.

По мнению бывшего мэра Екатеринбурга это большая ошибка воспринимать малый бизнес как исключительно источник доходов в бюджет

"40 процентов жителей области трудятся в малом бизнесе. И не нужно воспринимать малый бизнес как способ для доходов. Проекты по малому бизнесу должны быть продолжены. Только из малого бизнеса может вырасти крупный бизнес. В рамках малого бизнеса мы смотрим больше на самозанятость", - ответил Высокинский.

Евгений Зяблицев озаботился судьбой разрушенной гимназии № 40 в своем избирательном округе.

Александр Высокинский в отчет заявил, что гимназия № 40 на Метеогорке полностью готова.

Перед голосованием один из вице – губернаторов Валерий Чайников отметил, что Высокинский будет отвечать за экономическое развитие региона и социальные вопросы.

"Как человека Высокинского хочется охарактеризовать как упорного и настойчивого человека, который немсмотря ни на что достигает все цели. Он профессионал. Он будет отвечать за социально – экономическое развитие области", - изрек Чайников.

После назначения нового вице – губернатора поздравила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Александр Геннадьевич, мы поздравляем вас с дачей согласия на назначение на должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Желаем вам успеха в вашей профессиональной деятельности и, конечно, мы – депутаты – всегда готовы быть в диалоге", - заключила спикер.