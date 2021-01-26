26 Января 2021
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Общество В России
(2004) |

Один из разработчиков "Новичка" анонсировал выпуск лекарства от COVID-19

Один из создателей нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса.

В ближайшее время разработчик планирует выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство "Иммофон", которое способно бороться с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.

Лекарство основано на препарате "Диуцифон" (синтезирован в СССР в 1967 году). Он был предназначен для лечения проказы и до 2000-х годов и входил в список жизненно важных лекарств.

Тестирование лекарства уже проведено на 700 пожилых пациентах-добровольцах, не зафиксировано ни одной тяжелой стадии или смерти после заражения коронавирусом.

Одна доза препарата будет стоить ориентировочно около одной тысячи рублей, пишет РИА Новости.

Напомним, Ринк еще в апреле предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.

В 1990-х годах Ринк занимался разработкой, внедрением и совершенствованием применения препарата.

В интервью газете "Взгляд" химик рассказал о том, что устранил главный недостаток "легендарного иммуномодулятора" - плохую растворяемость.

По словам профессора, предложенный им вариант способен "уничтожить всю заразу сразу". Он предлагает использовать средство в борьбе против коронавируса в дополнении к поиску вакцины.

Ринк отметил, что диуцифон отлично боролся с иммунными нарушениями и самыми сильными легочными патологиями. Разработку успели испытать на добровольцах, однако затем все работы были свернуты. Профессор предлагает активировать эти наработки.

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Один из разработчиков "Новичка" анонсировал выпуск лекарства от COVID-19

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Теги: новичок, леонид ринк, лекарство от коронавируса



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