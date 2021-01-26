Си Цзиньпин призвал к усилению роли ВОЗ и реформам ВТО

26 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Коллаж, Си Цзиньпин, Китай, доллар, капитализм (2020) | Фото: Накануне.RU

Си Цзиньпин призвал к усилению роли ВОЗ и реформам ВТО

Председатель КНР Си Цзиньпин в дистанционном режиме выступил на Давосском экономическом форуме. В своём докладе он призвал покончить с разделением на развитые и развивающиеся страны для победы над эпидемией коронавируса.

"Равные права, равные возможности и равные правила для всех должны укрепляться, и тогда страны будут в выигрыше от новых возможностей и плодов развития. Необходимо улучшить глобальное управление общественным здравоохранением. Ни одна глобальная проблема не может быть решена ни одной страной в одиночку. Поэтому мы должны в полной мере использовать потенциал и роль ВОЗ в построении глобального общества здоровья везде", - приводит Infox слова председателя КНР.

Кроме того Си Цзиньпин призвал реформировать ВТО, чтобы наладить мировой оборот товаров без искусственных ограничений в виде торговых войн, не отвергать партнеров, не запугивать других, умышленно навязывая раскол, ограничения поставок товаров, санкции. Это порождает изоляцию и отчуждение, толкающие мир к раздроблению и даже конфронтации.

Напомним, в 2017 г. в Давосе Си Цзиньпин призывал к открытости мировой экономики и выступал против протекционизма. Работу форума тогда проигнорировал президент США Дональд Трамп.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Си Цзиньпин призвал к усилению роли ВОЗ и реформам ВТО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Си, Давос, ВТО, ВОЗ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети