Си Цзиньпин призвал к усилению роли ВОЗ и реформам ВТО

Председатель КНР Си Цзиньпин в дистанционном режиме выступил на Давосском экономическом форуме. В своём докладе он призвал покончить с разделением на развитые и развивающиеся страны для победы над эпидемией коронавируса.

"Равные права, равные возможности и равные правила для всех должны укрепляться, и тогда страны будут в выигрыше от новых возможностей и плодов развития. Необходимо улучшить глобальное управление общественным здравоохранением. Ни одна глобальная проблема не может быть решена ни одной страной в одиночку. Поэтому мы должны в полной мере использовать потенциал и роль ВОЗ в построении глобального общества здоровья везде", - приводит Infox слова председателя КНР.

Кроме того Си Цзиньпин призвал реформировать ВТО, чтобы наладить мировой оборот товаров без искусственных ограничений в виде торговых войн, не отвергать партнеров, не запугивать других, умышленно навязывая раскол, ограничения поставок товаров, санкции. Это порождает изоляцию и отчуждение, толкающие мир к раздроблению и даже конфронтации.

Напомним, в 2017 г. в Давосе Си Цзиньпин призывал к открытости мировой экономики и выступал против протекционизма. Работу форума тогда проигнорировал президент США Дональд Трамп.