В ВОЗ обвинили страны с вакциной от коронавируса в "вакцинном национализме"

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гейбрейеус считает, что национализм в отношении вакцин от коронавируса может обойтись мировой экономике в сумму более $9,2 млрд. На самые развитые страны придется до $4,5 млрд из этих денег.

Прогнозы главы ВОЗ строятся на анализе Исследовательского фонда Международной торговой палаты. Больше всего потеряют США, Великобритания, Германия.

"Национализм в отношении вакцин может служить краткосрочным политическим целям. Но в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны поддерживать справедливость при распределении вакцин", - заявил глава ВОЗ на брифинге.

Он назвал несправедливой ситуацию, когда "обеспеченные страны применяют вакцины, а наименее развитые – сидят и ждут". По мнению Гейбрейеуса, разрыв между богатыми и неимущими с каждым днем только усиливается.

Генсек ООН накануне тоже высказывал похожие страхи. Антониу Гутерриш полагает, что вакцину от COVID-19 надо рассматривать как глобальное общественное благо. Он призвал страны участвовать в финансовой инициативе COVAX, которая направлена на обеспечение препаратом беднейших стран, передает РБК.