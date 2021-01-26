В Челябинской области зафиксировали землетрясение

В Челябинской области зафиксировали новые подземные толчки, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейсмическая активность была зафиксирована недалеко от Миасса.

По информации Казахстанского национального центра данных, 21 января был зафиксирован толчок магнитудой 1,9, 22 января – 1,7.

Напомним, 5 сентября 2018 года в 1,5 км от поселка Орловка в Катав-Ивановском районе на глубине 10 км произошел толчок магнитудой от 5,4 до 5,8. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, в некоторых домах в Катав-Ивановске появились трещины в стенах, посыпалась штукатурка, падала посуда, было повреждено здание больницы. Подземные толчки почувствовали не только жители Катав-Ивановска, но и в других районах Южного Урала, Свердловской области и Башкирии. Афтершоки, последовавшие после землетрясения, продолжались полтора года.