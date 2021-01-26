Дмитрия Самойлова наградили за заслуги перед Пермью. Деньги он передаст в фонд "Дедморозим"

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании большинством голосом поддержали вручение почетного знака "За заслуги перед городом Пермь" бывшему главе города Дмитрию Самойлову, передает корреспондент Накануне.RU.

Однако единодушия по этому вопросу среди народных избранников не было. Депутат Илья Лисняк поинтересовался - при принятии решения учитывались только положительные моменты работы или они сопоставлялись с "провалами".

"Принимали ли во внимание транспортную реформу, осложнившую жизнь пермяков, и создавшую дыру в бюджете размером более 2 млрд за один год? Учли ли многочисленные провалы в реализации инвестиционных проектов масштабных городских строек? Вспомнили ли о попытке заключить мировое соглашение с "Девелопмент-Юг" на очевидно невыгодных для города условиях, из-за чего, под давлением Самойлова, мэрию вынуждена была покинуть ценный специалист Ольга Немирова. Не обошли ли вниманием пермский крематорий, который за время работы Дмитрия Самойлова из перспективного проекта превратился в грустный анекдот - теперь вообще выяснилось, что часть построек нужно сносить, потому что они в аварийном состоянии", - высказался депутат.

Он отметил, что дал своей команде поручение проанализировать реакцию пермяков на эту новость в соцсетях, и заявил, что якобы среди тысячи негативных высказываний, только единицы поддержали награждение бывшего мэра Перми. Лисняк заявил, что "депутаты отпустили Самойлова с миром", и что, он позитивно оценивает его работу в качестве вице-премьера, под контролем сильного губернатора, но как управленец, по мнению Лисняка, Самойлов "никакой".

Председатель комитета городской думы по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова возразила, что оценка заслуг Самойлова была объективной и оценивались все стороны его работы - как позитивные, так и негативные.

Депутат Надежда Агишева заявила, что фактически Самойлова награждают "за выполнение своих обязанностей". По ее мнению, с вручением награды власти города поторопились. Она предложила отложить рассмотрение этого вопроса и взвешенно определить заслуги бывшего мэра.

"Я буду голосовать против, поскольку считаю, что это дискредитирует систему наград", - высказалась Агишева.

В поддержку Самойлова выступил коммунист Геннадий Сторожев - в качестве заслуг пермского мэра он отметил приобретение в муниципальную собственность манежа "Спартак", что, по его мнению, перевешивает все негативные результаты работы. Также бывшего мэра поддержал депутат Олег Афлатонов. Он отметил умение Самойлова находить компромиссы при принятии самых сложных решений. А также то, что на сегодняшний день пермский бюджет развития - 15-18%.

"Это те садики и школы, которые начали строиться и продолжаются, это развитие и ремонт дорожной сети", - выступил парламентарий, заявив, что Дмитрий Самойлов заслуживает той оценки, которую ему сегодня дали.

Награду бывшему мэру вручают "За заслуги в социально экономическом развитии". Накануне против награждения Самойлова выступила депутат Вероника Куликова. Она предложила Самойлову "по-мужски отказаться от награды".

Отказываться экс-глава города не стал, однако принял решение перечислить денежную часть награды в благотворительный фонд "Дедморозим".

"Хочу поблагодарить Алексея Демкина и всю дружную команду думы за эту награду. Депутаты двух созывов были соучастниками, соавторами всего, что происходило в городе. Еще раз благодарю за доверие, продолжим вместе. Что касается денежной части награды: я принял решение перечислить ее в фонд "Дедморозим", - заявил он.