26 Января 2021
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гарри поттер (2009) | Фото:

По вселенной Гарри Поттера могут снять сериал

По вселенной Гарри Поттера могут снять сериал. Поклонники волшебного мира в восторге от возможности его расширения. Впрочем, пока что это информация уровня слухов.

По данным издания The Hollywood Reporter, сервис HBO Max начал переговоры о возможности запуска сериала. Сообщается, что существует несколько вариантов адаптации произведений Джоан Роулинг, и сейчас продюсеры как раз обсуждают с ней эти версии. Предположительно, действие в сериале будет разворачиваться в наши дни.

Официальных подтверждений от HBO Max и Warner Bros. нет: компании заявили, что не работают над таким проектом. Но при этом не опровергли и не подтвердили проведение переговоров с британской писательницей. Сама Роулинг пока тоже молчит.

Непосредственно по книгам о Гарри Поттере было снято восемь полнометражных фильмов, первый из которых увидел свет в 2001 году. Также в свет вышел спин-офф проект "Фантастические твари и где они обитают" – по вселенной Гарри Поттера.

Также популярность получила книга Роулинг "Проклятое дитя" – о приключениях детей главных персонажей основной серии, пьеса по этому произведению была поставлена в лондонском Вест-Энде в 2016 году.

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По вселенной Гарри Поттера могут снять сериал

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Теги: hbo max, сериал, гарри поттер, экранизация, джоан роулинг



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