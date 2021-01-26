В Челябинске микроавтобус сбил двухлетнего ребенка на пешеходном переходе

В Челябинске микроавтобус сбил двухлетнюю девочку, которую мать перевозила на санках по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, ДТП произошло вечером 25 января на улице 40 лет Победы. Водитель микроавтобуса Мерседес Бенц сбил девочку, которую мать перевозила на санках по нерегулируемому пешеходному переходу. Санки женщина катила впереди себя. Ребенок был одет в одежду ярких тонов со световозвращающими вставками на комбинезоне.

В результате ДТП девочка получила травмы.

По словам очевидцев, ребенка пришлось доставать из-под машины прохожим.