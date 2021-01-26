Суд приостановил демонтаж здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Суд приостановил работы по демонтажу здания ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20 в Екатеринбурге. Причиной послужили замечания, которые были выявлены в ходе проверки прокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации "Маяк", по большей части замечания касаются оформления документации проекта по демонтажу, однако специалисты уже работают над их устранением.

"Поскольку замечания были высказаны на прошлой неделе, то сейчас специалисты их устранят, и мы передадим оформленный проект уже в соответствии с теми требованиями, которые указала прокуратура. Думаю, что будет постановление о возобновлении работы, - пояснили в пресс-службе. - На мой взгляд это нормальный рабочий процесс, но, к сожалению или к счастью, демонтаж здания на ул. Декабристов получил большой общественный резонанс. Было очень много сигналов от общественников и прокуратура, так сказать, не могла не отреагировать".

На данный момент о дате возобновления работ, по мнению специалистов, говорить рано, поскольку сейчас все зависит от решения прокуратуры. Однако в корпорации надеются, что к демонтаж ПРОМЭКТа возобновится в ближайшее время.

Напомним, разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался еще перед Новым годом и в праздники продолжился усиленными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. За три дня в Екатеринбурге собрали 509 подписей за сохранение ансамбля Сенной площади и за градостроительный регламент. Однако 19 января здание ПРОМЭКТа, вокруг сноса которого разгорелся скандал, исчезло с Яндекс.Карт.