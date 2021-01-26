26 Января 2021
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Политика За рубежом
Трамп, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Alex Brandon

Резолюция об импичменте Трампу внесена в Сенат США

Члены палаты представителей Конгресса США передали в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа.

Как ожидается, процесс в Сенате начнется после 8 февраля, пишет Regnum.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что Трамп начал обсуждать со своими юристами методы защиты.

Недавно избранный президент США Джо Байден поддерживает импичмент Трампа, но сомневается, что в Сенате Конгресса США наберется для этого достаточно голосов. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN.

Для принятия резолюции об импичменте за нее должны будут проголосовать не менее 17 сенаторов-республиканцев.

Ранее палата представителей вынесла импичмент Дональду Трампу. Основное обвинение, выдвинутое главе государства - "подстрекательство к восстанию".

По мнению демократов, Трамп не может продолжать занимать пост главы государства после того, как поддержал беспорядки в здании Капитолия 6 января.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять американского лидера Дональда Трампа от власти, как от него требовала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Резолюция об импичменте Трампу внесена в Сенат США

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Теги: дональд трамп, импичмент



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