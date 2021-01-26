Бывшего схиигумена Сергия перевели в другой следственный изолятор

Арестованного бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) перевели в другой следственный изолятор. Об этом сообщил правозащитник, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Экс-схиигумен Сергий Романов переведен из СИЗО-1 в СИЗО-4", - написал Мельников в своем Telegram-канале.

Напомним, Сергия задержали ночью 29 декабря прошлого года в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям УК РФ о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал Романова на два месяца.

В минувшие выходные все видео с выступлениями бывшего схиигумена были удалены с канала его помощника Всеволода Могучева на YouTube. Сам Могучев в понедельник получил еще 15 суток ареста.