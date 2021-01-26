26 Января 2021
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Заксобрание, заседание согласительной комиссии по бюджету, Терешков (2016) | Фото: Накануне.RU

Депутат свердловского заксобрания умер накануне очередного заседания

В Екатеринбурге скончался депутат свердловского заксобрания Владимир Терешков. Как сообщил источник Накануне.RU, 73-летний политик умер накануне очередного заседания регионального парламента, которое пройдет 26 января.

У председателя комитета по бюджету, финансам и налогам было много сопутствующих заболеваний, включая сахарный диабет. Ранее народный избранник перенес коронавирус.

По данным нашего издания, причиной кончины стал тромбофлебит (воспаление внутренней оболочки стенок вен).

"Что касается информации, которая фигурирует в СМИ про оторвавшийся как последствие коронавируса тромб, то она не соответствует действительности, так как тромбы не отрываются от последствий этой болезни", - подытожил источник.

Сегодня состоится первое заседание Законодательного собрания после зимних каникул. Одним из вопросов станет утверждение экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на должность вице-губернатора.

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Депутат свердловского заксобрания умер накануне очередного заседания

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Теги: Владимир Терешков, Заксобрание, смерть,



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