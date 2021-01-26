26 Января 2021
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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

СМИ: на следующих выборах ведущие позиции «Единой России» обеспечат малые партии

Участники прошедшего в Подмосковье семинара для вице-губернаторов сообщили, что на следующих выборах в Госдуму в сентябре текущего года ведущие позиции "Единой России" будут обеспечиваться с помощью малых партий, при этом в нижнюю палату эти партии не пройдут.

Их задача в том, чтобы обеспечить легитимность выборов и оттянуть голоса у оппозиции. Этим они дадут шанс "Единой России" выиграть даже в сложных для нее одномандатных округах. Отмечается, что на семинаре была дана установка не допускать дальнейшего снижения рейтингов ЕР.

Как говорят источники в Администрации президента, главное на грядущих выборах — легитимность, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, на выборах в Госдуму, которые состоятся осенью текущего года, Кремль устроят явка в 45% и 45% голосов за "Единую Россию".

По словам первого заместителя главы Администрации президента Сергей Кириенко, для отдельных регионов KPI может быть и ниже. Например, для Москвы — 35%.

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СМИ: на следующих выборах ведущие позиции «Единой России» обеспечат малые партии

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Теги: Единая Россия, Госдума, выборы



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