26 Января 2021
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Политика В России
Борис Титов (2017) | Фото: Накануне.RU

Титов ответил Путину о возможности поработать в "Абрау-Дюрсо"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, который предположил, что мог бы устроиться советником Титова в компании "Абрау-Дюрсо", которая принадлежит семье Титова, после президентства.

Как считает бизнес-омбудсмен, ни один бизнесмен от этого бы не отказался, написал Титов в Instagram. По его словам, Путин в области права "очень хорошо знает винодельческую отрасль, поскольку он подписывал закон о винограде и вине".

"У меня советник есть Титов – он занимается "Абрау-Дюрсо". Я когда работать закончу, я может, пойду поработать советником в области права к нему", - заявил ранее Путин.

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Титов ответил Путину о возможности поработать в "Абрау-Дюрсо"

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Теги: Титов, Путин, Абрау-Дюрсо



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