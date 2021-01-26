Титов ответил Путину о возможности поработать в "Абрау-Дюрсо"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, который предположил, что мог бы устроиться советником Титова в компании "Абрау-Дюрсо", которая принадлежит семье Титова, после президентства.

Как считает бизнес-омбудсмен, ни один бизнесмен от этого бы не отказался, написал Титов в Instagram. По его словам, Путин в области права "очень хорошо знает винодельческую отрасль, поскольку он подписывал закон о винограде и вине".

"У меня советник есть Титов – он занимается "Абрау-Дюрсо". Я когда работать закончу, я может, пойду поработать советником в области права к нему", - заявил ранее Путин.