Пострадавшая от полицейского жительница Петербурга собирается обратиться в СКР

54-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которая на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального получила удар в живот от полицейского, намерена подать заявление в Следственный комитет России.

Как сообщили в правозащитной организации "Команда 29", которая будет оказывать женщине юридическую помощь, окончательного решения о дальнейших действиях по защите ее интересов пока не принято, пишет "Коммерсант".

Напомним, петербургский полицейский, ударивший женщину во время незаконного митинга, 24 января пришел к ней в больницу с цветами и извинениями.

"Извините, меня за пять минут до этого залили газом. У меня запотело забрало, я не видел, что происходит", - оправдался он.