Главы МИД ЕС не стали предлагать антироссийские санкции из-за Навального

На заседании Совета Евросоюза не предлагалось введение новых ограничительных мер в отношении России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, никаких решений о санкциях не принято. При этом он отметил, что Совет ЕС "готов реагировать и принять соответствующие меры, если обстоятельства потребуют". Боррель подчеркнул, что ЕС призывает власти России освободить Навального и всех задержанных в ходе несанкционированных акций 23 января, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин прокомментировал субботние акции протеста, которые прошли по всей России. "Все имеют право выражать точку зрения, но в рамках закона. Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних: так террористы поступают", - сказал глава государства.

Организаторами выступили сторонники Алексея Навального.