Минсельхоз: дефицита продуктов из-за сдерживания цен не ожидается

Министерство сельского хозяйства России не ожидает дефицита продуктов питания в стране.

Как следует из сообщения ведомства, "Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия". Отмечается, что в России растет производство продукции АПК, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов, пишут "Ведомости".

Как ранее сообщил департамент аудита экономического развития Счетной палаты, реализация мер, предпринятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту.

К такой ситуации может привести как отказ крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, так и распространение регулирования на другие товары, предупредили аудиторы.

В Минпромторге прокомментировали информацию об жалобах торговых сетей на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара. В ведомстве заявили, что такие обращения со стороны торговых сетей не поступали. Минсельхоз сообщил, что не отмечает перебоев в поставках со стороны производителей.