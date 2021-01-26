26 Января 2021
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Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве после протестов арестовали 30 человек

Суды Москвы назначили аресты 30 участникам акции протеста в поддержку политика Алексея Навального.

Оштрафованы 64 человека. Всего было составлено 448 административных протоколов. Большинство протоколов составлены за "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации", сообщает "Коммерсант".

Ранее Владимир Путин прокомментировал субботние акции протеста, которые прошли по всей России. Организаторами выступили сторонники Алексея Навального.

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В Москве после протестов арестовали 30 человек

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Теги: арест, Москва, протесты



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