Ранее Владимир Путин прокомментировал субботние акции протеста, которые прошли по всей России. Организаторами выступили сторонники Алексея Навального.

Оштрафованы 64 человека. Всего было составлено 448 административных протоколов. Большинство протоколов составлены за "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации", сообщает "Коммерсант".

В Москве после протестов арестовали 30 человек





