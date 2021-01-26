26 Января 2021
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Экономика В России
Рабочий завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Росстат: промпроизводство в России по итогам 2020 года упало на 2,9%

Промышленное производство в России в декабре прошлого года замедлило спад до 0,2% в годовом выражении с ноябрьских 1,5%.

Как сообщили Накануне в Росстате, по итогам года снижение составило 2,9%. При этом спад в промпроизводстве зафиксирован впервые с 2009 года — тогда это показатель составлял 10,7%.

По итогам 2020 года спад в добыче полезных ископаемых составил 7,0%. При этом обрабатывающие производства продемонстрировали рост на 0,3%.

Санкции, падение доходов и дефицит бюджета, отсутствие инвестиций или их существенное сокращение – вот главные вызовы для экономики России, которые называют ведущие эксперты и аналитики для 2021 и следующих лет. Тревожные звоночки для экономического роста вовсе не отзвучали с боем курантов, скорее, первые рабочие недели нового года ознаменовались все более настойчивым звоном.

Чего ждать в ближайшем будущем – в материале Накануне.RU.

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Росстат: промпроизводство в России по итогам 2020 года упало на 2,9%

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Теги: промпроизводство, промышленность



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