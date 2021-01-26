26 Января 2021
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москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

Гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара разрешили въезд в Россию

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому, с 27 января разрешается въезд в РФ гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, а также имеющим вид на жительство этих стран.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве, россияне также могут улететь в любую из этих четырех стран рейсы будут выполняться только из Москвы. Ранее запрет на полеты был введен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в сентябре прошлого года для иностранцев, которые являются близкими родственниками россиян, были изменены правила въезда на территорию РФ. Они могут оформить визу в упрощенном порядке. Сделать это можно будет на основании письменного заявления гражданина России.

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Гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара разрешили въезд в Россию

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Теги: туризм, въезд, границы



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