После пожара на "Уфаоргсинтезе" заведено уголовное дело

В Уфе после пожара на "Уфаоргсинтезе" завели уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть человека.

Об этом Накануне.RU сообщили в СУ СКР по Башкирии.

Напомним, вечером 25 января на территории завода "Уфаоргсинтез" загорелись две емкости с нефтепродуктами. Есть информация об одном погибшем. Ещё один человек пострадал, он госпитализирован в больницу Уфы.