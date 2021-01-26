26 Января 2021
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Армия США (2016) | Фото:ichef-1.bbci.co.uk

Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии

Американский президент Джо Байден подписал указ об отмене запрета на службу в Вооруженных силах страны трансгендеров.

Как заявили в Белом доме, "все американцы, имеющие право служить в Вооруженных силах Соединенных Штатов, должны иметь возможность служить". Документ предписывает немедленно внести корректировки в систему военного учета всех, "кто пострадал от запрета Трампа",  сообщает РБК.

Ранее в рамках своего указа о выборе туалетных кабинок для трансгендеров Джо Байден призвал школы разрешить им выступать на спортивных соревнованиях согласно их "гендерной идентичности". То есть выбирать, где они хотят выступать. За отказ школы будут лишены финансирования.

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Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии

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Теги: Байден, армия, трансгендеры



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