Беглов заговорил о новой вспышке коронавируса в Петербурге

Акция протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, прошедшая 23 января в городах России, в том числе и в Санкт-Петербурге, может привести к новому всплеску заболеваемости COVID-19, считает губернатор города Александр Беглов.

"Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей… И то снижение заболеваемости, которого наши врачи достигли тяжелым, напряженным трудом, может обернуться новой вспышкой",— сказал Беглов губернатор в эфире «Радио России».

В настоящее время Санкт-Петербург остается вторым российским городом как по числу заразившихся, так и по числу умерших.

Напомним, в декабре в Петербурге сложилась наиболее сложная ситуация с COVID-19. Уровень заболеваемости коронавирусом в городе высокий, но контролируемый, говорил Беглов.